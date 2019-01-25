Две трети москвичей ежедневно пользуются общественным транспортом
25.01.2019 20:58
Жители столицы России стали гораздо чаще пользоваться общественным транспортом, поскольку добираться подобным образом не только удобнее, но также быстрее и выгоднее, сообщает «Комсомольская правда». Согласно данным последних исследований, порядка 65% жителей Москвы пользуются общественным транспортом ежедневно. Людям нравится обновленная транспортная система, поскольку повысился комфорт поездок и доступность транспорта, ввиду того, что транспортные узлы располагаются максимально удобно от мест проживания людей.
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