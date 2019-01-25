Госдеп призвал граждан США покинуть Венесуэлу

25.01.2019 20:05



Американские граждане, по какой-либо причине находящиеся на территории Венесуэлы, получили послание от Госдепа США, в котором говорится, что им рекомендуется покинуть вышеназванное государство, сообщает «Газета.ру». Кроме того, представители американского правительства посоветовали своим гражданам воздержаться от поездок в «неспокойную» страну, поскольку у американского посольства в Венесуэле, на настоящий момент, нет возможности по оказанию экстренных видов помощи тем американцам, которые ещё не покинули «кипящий регион».