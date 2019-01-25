Столичному роддому присвоили международный статус ВОЗ и ЮНИСЕФ

25.01.2019 19:48



«Больница, доброжелательная к ребенку» - именно такой статус был присвоен московскому родильному дому городской клинической больницы №40, сообщает «m24.ru». Вышеназванный статус является международным и является подтверждением того, что подобный роддом соответствует всем общемировым стандартам качества, начиная от конструкции здания и заканчивая профессионализмом персонала. На настоящее время, вышеназванный родильный дом стал девятым в Москве, который получил всемирное признание в виде особого статуса.