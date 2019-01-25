Взрыв на Марсе! Потрясающий новый ударыный кратер замечен на Красной планете

25.01.2019 19:07



Ученые обнаружили потрясающий новый ударный кратер на поверхности Марса. Кратер, который был замечен Марсианским разведывательным спутником НАСА (MRO), согласно информации ученых, использующих мощную камеру HiRISE, был создан где-то между июлем и сентябрем 2018 года. Управляемая Университетом Аризоны, мощная камера HiRISE является одним из шести инструментов на MRO, пишет FoxNews.

“Удар пришелся на ледяной слой, и тоны рисунка взрыва говорят нам о последовательности", - объяснил один из авторов исследования Росс Бейер. “Когда ударный элемент падает на землю, возникает огромная сила, подобная взрыву. Большая, более светлая картина взрыва могла быть результатом соскабливания поверхности ветрами от ударной волны”.

По словам Бейера, влияние также заметно потому, что оно произошло в сезонной Южной ледяной шапке Марса. Поэтому, по-видимому, пробив ледяную шапку, удар создал двухцветный взрывной рисунок, объяснил он.