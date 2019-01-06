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Астрономические события 2019 года

06.01.2019 13:02
Астрономические события 2019 года

Что можно посмотреть в ночном небе в ближайшие месяцы? Представляем вашему вниманию астрономические события 2019 года от метеорных дождей до суперлуния.

Полное лунное затмение
21 января

Тень Земли полностью покроет Луну на час и две минуты. Это будет видно из западных частей Европы и Африки, а также из Южной и Северной Америки. Затмение совпадает с суперлунием, которых в 2019 году три. Это суперлуние будет ”кровавой" Луной, из-за красноватого оттенка, который земной спутник принимает во время затмения, вызванного воздействием атмосферы Земли на различные длины волн света.

Суперлуние
21 января, 19 февраля и 21 марта

Суперлуние - это полная Луна или новолуние, которое совпадает со временем, когда Луна подходит на ближайшее расстояние к Земле. Это приводит к тому, что Луна может выглядеть 15-30% более яркой. Суперлуния также вызывают большие, чем обычно, приливы через день или два.

Соединение Марса и Урана
13 февраля

Марс и Уран будут появляться очень близко друг к другу в ночном небе – это называется appulse. Это событие также является соединением, что в астрономии означает, что планеты имеют одинаковое прямое восхождение.

Прохождение Меркурия по диску Солнца
11 ноября

В течение 5 часов и 29 минут будет видно, как Меркурий совершает проход по диску Солнца. Это будет один из 14 таких транзитов в 21 веке – последний произошел в 2016 году.

Метеоритный дождь Geminid
12-16 декабря

Эти метеоры можно наблюдать в первой половине декабря. Радиант потока находится в созвездии Близнецов вблизи Кастора. Предположительно, поток связан с астероидом (3200) Фаэтон, который был открыт в 1983 году. Этот впечатляющий ливень обычно производит около 100 метеоров в час – хотя в этом году он будет происходить вблизи полной луны, что уменьшит его сияние – и его лучше всего наблюдать до рассвета, пишет The Guardian.

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