В Минстрое назвали число обманутых дольщиков

25.01.2019 18:17



Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин рассказал о ситуации, которая сложилась в России с долгосрочным строительством и обманутыми дольщиками. По его словам, только в 17 регионах страны таких проблем не существует, в остальных 68 регионах России эта проблема является одной из самых актуальных. Так, согласно представленным данным, всего в стране 894 проблемных объекта, а число обманутых дольщика составляет порядка 98,5 тыс. Наиболее проблемными регионами, по данным Минстроя, считаются Краснодарский край, Ростовская, Самарская, Челябинская, Омская области и Башкортостан, пишет Российская газета.