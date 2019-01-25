Кадыров вступился за российскую журналистку и телеведущую Ольгу Скабееву

25.01.2019 06:35



Во время интервью вице-спикера Рады Ирины Геращенко в ПАСЕ, представитель украинской делегации в ПАСЕ Борислав Береза толкнул российскую журналистку и телеведущую Ольгу Скабееву. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал данный инцидент заявив, что если бы подобная ситуация произошла в Чечне с журналистом из Украины, в ПАСЕ уже давно начали бы кричать о нарушении прав человека, в то время как сейчас, все молчат. Кадыров подчеркнул, что данный инцидент показывает отсутствие объективности и справедливости не только в самой организации, но и в Европе в целом.

Рамзан Кадыров призвал Березу "должным образом" извиниться перед Ольгой Скобеевой, иначе, по его словам, может найтись "истинный мужчина, который в любом месте его достанет и с размаху влепит звонкую оплеуху". Также, глава Чечни обратился к "братскому" народу Украины с призывом обратить внимание на то, кто сегодня вершит судьбы украинцев. По его словам, если не призвать их к порядку, они заведут страну в пропасть, пишет РИА Новости.