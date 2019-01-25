В России резко подорожало мясо курицы

25.01.2019 16:55



Как сообщают специалисты Минсельхоза, за 2018 год мясо птицы подорожало в среднем на 22%. Так, стоимость килограмма куриного мяса оптом увеличилась на 21,8%, а розничная цена курятины выросла на 22,4%. По мнению аналитиков ведомства, такая ситуация на рынке сложилась из-за эпидемии птичьего гриппа, в результате которой пострадали многие предприятия отрасли. Тем не менее в Минсельхозе заявили, что в текущем году ожидают корректировку цен на данный продукт, пишет Коммерсант.