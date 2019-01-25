СК проверит качество еды в школах Кемеровской области

25.01.2019 15:51



Учащиеся школы № 10 в Юрге выложили в Сеть видео школьного обеда стоимостью 60 рублей, в который входили разваренные макароны (дети намазывали их на хлеб) и старые яблоки. В связи с данным фактом управление Следственного комитета по Кемеровской области инициировало проверку качества еды, подаваемой в учебных заведениях региона. Также, сотрудники СК проводят проверку в вышеназванной школе, опрашивают учеников и администрацию заведения, а также собираются запросить в местных больницах сведения об обращениях школьников с симптомами пищевого отравления, которые могли произойти после школьных обедов, пишет РЕН ТВ.