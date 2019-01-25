Правительство поддержало регистрацию мобильных устройств по IMEI

25.01.2019 16:37



Вице-премьер России Максим Акимов заявил, что в Правительстве РФ поддерживают идею регистрации всех мобильных устройств с выходом в интернет по международному идентификатору мобильного оборудования (IMEI). Тем не менее сама процедура регистрации не должна быть платной. Акимов подчеркнул, что данная инициатива позволит более успешно бороться с хищениями мобильных устройств, путем их своевременной блокировки, пишет ТАСС.