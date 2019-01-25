В России могут ввести платную регистрацию всех мобильных устройств

25.01.2019 14:52



С 1 февраля следующего года в России может стать обязательной платная регистрацию всех мобильных устройств с выходом в интернет по международному идентификатору мобильного оборудования (International Mobile Equipment Identity, IMEI). Такой проект разработали в Совете Федерации. Согласно имеющемуся законопроекту, всем производителям и импортерам телефонов будет необходимо в обязательном порядке регистрировать их по номеру IMEI. Граждане, которые приобрели свои мобильные телефоны за границей, смогут сделать это самостоятельно, воспользовавшись сайтом госуслуг, пишет РБК.