Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
25 ЯНВ, 17:37 МСК
USD (ЦБ)    65,9170
EUR (ЦБ)    74,6312

25 ЯНВ, 17:37 МСК
USD (ЦБ)    65,9170
EUR (ЦБ)    74,6312

В России могут ввести платную регистрацию всех мобильных устройств

25.01.2019 14:52
В России могут ввести платную регистрацию всех мобильных устройств

С 1 февраля следующего года в России может стать обязательной платная регистрацию всех мобильных устройств с выходом в интернет по международному идентификатору мобильного оборудования (International Mobile Equipment Identity, IMEI). Такой проект разработали в Совете Федерации. Согласно имеющемуся законопроекту, всем производителям  и импортерам телефонов будет необходимо в обязательном порядке регистрировать их по номеру IMEI. Граждане, которые приобрели свои мобильные телефоны за границей, смогут сделать это самостоятельно, воспользовавшись сайтом госуслуг, пишет РБК.

Индия запустила спутник, вес которой меньше табуретки
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Основные космические события 2018 года

Основные космические события 2018 года
Наука и технологии

Владимир Зеленский – реальный или технический кандидат в президенты Украины?

Владимир Зеленский – реальный или технический кандидат в президенты Украины?
Политика 1

Обратная сторона Луны. Прошлое и будущее лунных программ СССР, США и Китая

Обратная сторона Луны. Прошлое и будущее лунных программ СССР, США и Китая
Наука и технологии

Где зимой покататься? Обзор лучших горнолыжных курортов России

Где зимой покататься? Обзор лучших горнолыжных курортов России
Новые возможности 2

«Новые Гонконги». Станут ли чартерные города спасением от неэффективного государства?

«Новые Гонконги». Станут ли чартерные города спасением от неэффективного государства?
Экономика

Женское лидерство. Почему успешные технологии управления отказываются от маскулинности

Женское лидерство. Почему успешные технологии управления отказываются от маскулинности
Бизнес и психология

Узнай, страна

В Калиниградской области приступили к серийному производству новой модели седана KIA K900

В Калиниградской области приступили к серийному производству новой модели седана KIA K900

В Тамбовской области открыли вторую очередь крупного комплекса по разведению товарной рыбы

В Тамбовской области открыли вторую очередь крупного комплекса по разведению товарной рыбы

В Санкт-Петербурге заложили первый за 30 лет российский супертраулер

В Санкт-Петербурге заложили первый за 30 лет российский супертраулер

В Конгресс-холле обучат искусству семейного воспитания

В Конгресс-холле обучат искусству семейного воспитания

Новости СМИ

Новости дня

17:14 Россия может стать посредником между оппозицией и властями Венесуэлы Россия может стать посредником между оппозицией и властями Венесуэлы
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
16:55 В России резко подорожало мясо курицы В России резко подорожало мясо курицы
16:37 Правительство поддержало регистрацию мобильных устройств по IMEI Правительство поддержало регистрацию мобильных устройств по IMEI
15:51 СК проверит качество еды в школах Кемеровской области СК проверит качество еды в школах Кемеровской области
15:28 Столтенберг рассказал об итогах встречи Совета Россия - НАТО Столтенберг рассказал об итогах встречи Совета Россия - НАТО
14:08 В Брюсселе проходит заседание Совета Россия – НАТО В Брюсселе проходит заседание Совета Россия – НАТО
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
13:47 Мадуро не просил Путина о помощи Мадуро не просил Путина о помощи

Узнай, страна!

17:17 В Калиниградской области приступили к серийному производству новой модели седана KIA K900 В Калиниградской области приступили к серийному производству новой модели седана KIA K900
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
17:07 В Тамбовской области открыли вторую очередь крупного комплекса по разведению товарной рыбы В Тамбовской области открыли вторую очередь крупного комплекса по разведению товарной рыбы
15:52 В Санкт-Петербурге заложили первый за 30 лет российский супертраулер В Санкт-Петербурге заложили первый за 30 лет российский супертраулер
07:00 В Конгресс-холле обучат искусству семейного воспитания В Конгресс-холле обучат искусству семейного воспитания
24 ЯНВ, 15:33 Президент ТПП РФ Сергей Катырин: Это явно лишняя ступенька Президент ТПП РФ Сергей Катырин: Это явно лишняя ступенька
23 ЯНВ, 18:06 Министр инвестиционной политики Владимир Куимов дал интервью корреспонденту «Нойе Цюрхер Цайтунг» Министр инвестиционной политики Владимир Куимов дал интервью корреспонденту «Нойе Цюрхер Цайтунг»

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter