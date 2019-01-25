Столтенберг рассказал об итогах встречи Совета Россия - НАТО

25.01.2019 15:28



Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал об итогах заседания Совета Россия-НАТО, на котором обсуждался вопрос выхода Соединенных штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По его словам, со стороны России, он не увидит желания и намерения вернуться к соблюдению условий соглашения. Столтенберг заявил, что в ходе заседания не удалось достичь реального прогресса, пишет Интерфакс.