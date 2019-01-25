25.01.2019 14:08



В Брюсселе проходит заседание Совета Россия – НАТО. Как передает ТАСС, главной темой встречи является Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Российская сторона представлена замминистра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым.

Как отмечается, с самого начала заседание планировалось на уровне послов. Но около суток назад стало известно, что со стороны России на встречу прибудет Рябков, специально прибывший для этого в Брюссель.