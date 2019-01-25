Индия запустила спутник, вес которой меньше табуретки

25.01.2019 12:39



В 2019 году Индия запустила спутник Kalamsat-V2, на создание которого ушло 120 тысяч рупий (около 1,7 тыс. долларов). Как передает Газета.ру со ссылкой на местные СМИ, особенность аппарата в том, что его собрали студенты за одну неделю, а его вес меньше деревянной табуретки – 1,26 кг. Спутник представляет собой граненый куб около 10 сантиметров в длину.

Кроме спутника-«табуретки» в космос был отправлен индийский военный спутник Microsat-R, вес которого составил 740 килограмм. Этот аппарат предназначен для высокоточной фотосъемки.