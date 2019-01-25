Киев подозревает Владимира Жириновского в посягательстве на территориальную целостность Украины

25.01.2019 13:21



На Украине сотрудники Генпрокуратуры занимаются расследованием дела, главным фигурантом которого является Владимир Жириновский, передает Интерфакс. Российского политика подозревают в посягательстве на территориальную целостность украинской территории.

Как отмечается, эпатажного лидера ЛДПР, известного своими категоричными высказываниями, подозревают в том, что в 2014 году он в публичном заявлении призывал присоединить к России Крымский полуостров и юго-восток Украины. Также Жириновскому киевские власти «припомнили», как 20 марта 2014 года он отдал свой голос за принятие федеральных законов о включении Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации.

Сам политик пока никак не прокомментировал эту новость.