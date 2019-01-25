Депутат украинской Рады пригрозил «вернуть» силой Кавказ и Кубань

25.01.2019 12:02



Депутат Рады Андрей Билецкий выступил по телевидению с заявлением о том, что Украина силой «вернет» Кубань и Кавказ, передает РИА Новости. Парламентарий, над высказыванием которого смеются пользователи сети, считает, что Кавказ – это часть территории Украины. Что касается Кубани, то в этом регионе, по его словам, присутствует «высокий уровень национального украинского сознания». Однако каким именно образом эти регионы «вернутся» в состав Украины парламентарий уточнять не стал.

Комментируя высказывание политика, палаты Крыма Григорий Иоффе высказал мнение, что желание «вернуть» два российских региона – это результат деградации украинской политической системы.