В НАСА обнаружили загадочные белые пятна на «предтече Плутона»

25.01.2019 11:35



Необычное открытие сделали исследователи НАСА. Это произошло после того, как с помощью зонда New Horizons были получены новые, более детальные снимки Ультимы Туле. На изображениях можно рассмотреть странные белые пятна и гигантские «ямы» - каким образом они возникли, пока остается тайной. При этом ученые не исключают, что они могли появится в первые дни «жизни» Солнечной системы. Окончательно ответить на этот вопрос планируется после получения более качественных снимков.