Ежедневное употребление жареной курицы увеличивает риск смерти более чем на 10%

25.01.2019 07:48



Все знают, что жареная пища вредна для здоровья, но со временем исследователи обнаружили, что потребление этих видов пищи может негативно сказаться на организме.

В недавно опубликованной статье группа исследователей связала жареную пищу, такую как жареная курица и жареная рыба, с более высоким риском смерти от любой причины, кроме рака. Их выводы были опубликованы в журнале BMJ.

"Мы знаем, что потребление жареной пищи очень распространено во всем мире", - заявил Вэй Бао, ведущий автор исследования. "К сожалению, мы очень мало знаем о долгосрочном влиянии потребления жареной пищи на здоровье".

Чтобы исследовать долгосрочные последствия потребления жареной пищи для организма, исследователи проанализировали пищевые привычки более 100 000 женщин в постменопаузе в Соединенных Штатах с 1993 по 1998 год. Участники заполнили вопросник о потреблении ими, включая размер порций, более 122 продуктов питания. Исследователи также отслеживали факторы, связанные со смертностью, такие как уровень образования, доход, общее потребление энергии, общее качество питания.

Они обнаружили, что у женщин, которые едят одну или несколько порций жареной пищи в день, на 8% выше риск смерти от всех причин по сравнению с теми, кто ел меньше. Более конкретно, женщины, которые ели жареную курицу каждый день, имеют на 13% более высокий риск смерти от всех причин и на 12% более высокий риск смерти от осложнений, связанных с сердцем, по сравнению со своими сверстниками.

Жареная рыба не лучше. У женщин, которые каждый день ели жареную рыбу, на 7% более высокий риск смерти и 13% выше риск смерти от инфаркта.

Удивительно, но исследователи не нашли связи между конкретной жареной пищей и раком.

По словам Бао, связь между жареной пищей и негативными проблемами со здоровьем вызвана комбинированным воздействием самой пищи и процессом жарки. Например, в то время как рыба, как было установлено, помогает в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, жарка может значительно уменьшить ее пользу для здоровья.

Хотя в исследовании участвовали только женщины в возрасте 50 лет и старше, исследователи считают, что полученные результаты могут быть применены и к мужчинам. Предыдущие исследования, в которых изучалось воздействие жареной пищи на здоровье, не выявили различий в последствиях между полами, пишет TechTimes.