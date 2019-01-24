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Механика рождения является частью процесса, который приводит к аутизму

24.01.2019 18:44
Механика рождения является частью процесса, который приводит к аутизму

Группа исследователей из Института Нейроархеологии им. Бен-Ари нашла доказательства того, что сам процесс рождения может играть определенную роль в развитии расстройства аутистического спектра (ASD) у некоторых людей. В своей статье, опубликованной в журнале Science Advances, группа описывает мониторинг размера мозга у мышей с ASD до, во время и после рождения, а также то, что они нашли, пишет MedicalXpress.

Никто на самом деле не знает, что вызывает ASD, но многие в медицинском научном сообществе считают, что это, вероятно, имеет какое-то отношение к периоду беременности. В этой новой работе исследователи задавались вопросом: Может ли сам процесс рождения также играть определенную роль в развитии ASD? Они отмечают, что показатели ASD выше в случаях преждевременных родов путем кесарева сечения, что указывает на возможную связь.

Чтобы узнать больше, исследователи использовали метод визуализации idisco на мышах с ASD. Техника создает трехмерные изображения мозга даже тогда, когда плод все еще находится в матке. Ученые смогли измерить размер мозга до и после рождения. Глядя на изображения, исследователи обнаружили, что мозг нормальных мышей перестал расти в размерах в течение определенного периода времени до рождения и оставался в этом размере в течение некоторого периода после рождения. Они подозревают, что пауза должна была помочь мозгу справиться с родовой травмой. Однако у мышей с ASD все было по-другому - мозг был больше после рождения (особенно в гиппокампе), предполагая, что его рост не был подавлен во время родов и вскоре после этого. Они также обнаружили, что применение bumetanide у мышей перед родами предотвратил аномальный рост мозга.

Исследователи предполагают, что их результаты показывают, что один или несколько защитных механизмов, которые уменьшают стресс у ребенка во время родов, могут быть вовлечены в замедление (или не замедление) роста мозга во время родов и, таким образом, могут играть определенную роль в развитии ASD. Они также предполагают, что терапия, предназначенная для преодоления проблем, возникающих во время родов, может предотвратить развитие ASD.

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