В Иркутской области эвакуировали 11 объектов из-за угрозы минирования

25.01.2019 07:20



Как сообщил собственный источник ТАСС в правоохранительных органах, в Иркутской области эвакуируют 11 крупных объектов массового скопления людей. В их число входят торговый центр "Фестиваль" в Ангарске и больница в поселке Дзержинске, а также еще около шести медицинских учреждений и, как минимум, два учебных заведения. Всего, по данным источника, сообщения о минировании получили 23 объекта. В настоящее время информации о том были ли эти сообщения ложными нет.