В жилом доме в Балашихе произошел взрыв

24.01.2019 22:35



По предварительным данным, произошел взрыв газового баллона, который обычно используют при монтаже натяжных потолков, сообщают «Известия». Жилая многоэтажка, где было зафиксировано вышеназванное происшествие, не газифицирована, кроме того, дом был построен совсем недавно, поэтому многие жильцы еще не завершили ремонт своих квартир. Сообщается, что после взрыва случился пожар в одной из квартир на 14 этаже. На данный момент информация о возможных пострадавших в ходе инцидента отсутствует.