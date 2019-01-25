Стали известны подробности столкновения двух Су-34 на Дальнем Востоке

25.01.2019 06:58



Спасенный штурман одного из истребителей Су-34, которые столкнулись во время выполнения учебного полета над акваторией Японского моря, рассказал подробности инцидента. Так, по его словам, он находился в ведущем самолете. Во время пилотирования, он, вначале, следил за ведомым воздушным судном, после чего отвлекся на приборы и, в этот момент, почувствовал удар. В результате столкновения оба летчика катапультировались, и штурман даже видел купол парашюта своего командира. По предварительной информации, причиной аварии стала ошибка пилотов ведомого истребителя в условиях высокой облачности, пишет ТАСС.