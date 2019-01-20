Названа возможная причина гибели летчиков Су-34

20.01.2019 09:46



Представитель экстренных служб Сахалинской области назвал возможную причину гибели летчиков российских Су-34, которые столкнулись во время тренировочного полета на Дальнем Востоке. По его словам, погибшие летчики запутались в парашютах. Такие данные сделаны на основании того, что судно "Электрон" обнаружило два спасательных плота с телами погибших пилотов Су-34, которые были запутаны в парашютных системах. По мнению экспертов экстренных служб именно это могло послужить причиной того, что летчикам не удалось выжить после катапультирования, пишет газета Известия.