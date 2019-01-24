Янукович заочно приговорен к 13 годам тюрьмы

24.01.2019 19:58



Один из судов Киева приговорил Виктора Януковича, являющегося бывшим президентом Украины, к 13 годам тюремного заключения, по факту государственной измены и содействии в ведении боевых действий против страны, сообщает «Коммерсантъ». Кроме того, бывшего главу государства обвиняли в попытке изменения государственных границ Украины, однако судья счёл обвинительные доводы недостаточными и отклонил это обвинение. Обвиняемый не присутствовал на судебном заседании ни лично, ни посредством видеосвязи, поскольку с 2014 года проживает в России, однако присутствовали его адвокаты, которые твердо намерены обжаловать вынесенный приговор.