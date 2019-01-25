Акции «Роснефти» упали на 2,5% из-за кризиса в Венесуэле

25.01.2019 00:46



На фоне событий, происходящих в Венесуэле, акции «Роснефти» потеряли 2,5% от своей стоимости, а связано это с тем фактом, что отечественная сырьевая компания реализовывала несколько нефтяных проектов совместно с Венесуэлой, сообщает «Коммерсантъ». «Роснефть» заключила с Венесуэлой соглашение по схеме обмена российской нефти «в кредит». Таким образом был осуществлен обмен нефтяных запасов России на $3,6 млрд.