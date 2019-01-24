В Нью-Йорке открылся первый в США частный музей КГБ

24.01.2019 23:58



Первый и пока что единственный музей КГБ был открыт в США, его коллекционный фонд насчитывает порядка 3,5 тыс. экспонатов, сообщает «Экономика сегодня». Управляет музеем Юлюс Урбайтис, который рассказал, что подобную внушительную коллекцию пришлось собирать очень долго: какие-то экспонаты отдали родственники бывших работников спецслужбы, а какие-то были переданы из частных коллекций. Урбайтис подчеркнул, что музей был создан не с политической целью, а с целью ознакомления людей с частью мировой истории.