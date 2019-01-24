Шатдаун добрался до аэропортов США

24.01.2019 23:45



Национальная безопасность США оказалась под огромной угрозой, поскольку шатдаун постепенно начал охватывать деятельность аэропортов страны, сообщает «Коммерсантъ». Многие аэропорты Америки вынужденно закрыли контрольно-пропускные пункты, поскольку ощущается серьезная проблема в недостатке финансирования. Каждый десятый инспектор по безопасности полётов отказывается выходить на работу до тех пор, пока не будет возобновлено финансирование. Представители аэропортов призывают Белый дом и Конгресс немедленно отменить шатдаун.