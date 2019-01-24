Система быстрых платежей будет запущена в России 28 января

24.01.2019 22:45



28 января будет запущена российская «Система быстрых платежей» (СБП), о чем заявила Алла Бакина, возглавляющая департамент национальной платежной системы Центрального банка России, сообщает «Интерфакс». С момента запуска и до 28 февраля 2019 года будет осуществляться «тестовый» период, который необходим участвующим в системе банкам для адаптации своих внутренних процессов. В тесте участвуют 12 крупнейших банков России, а еще около 40 банковских организаций ведут переговоры по поводу присоединения к СБП.