Собянин рассказал о развитии детских технопарков в Москве

24.01.2019 21:58



На базе Московского авиационного института (МАИ) будут открыты шесть новых лабораторий, которые дополнят уже существующий технопарк, сообщает «Российская газета». Данную информацию сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения юношеского отдела МАИ. На текущий момент функционируют две лаборатории для детей, где они изучают IT-технологии и основы 3D-моделирования. Общее количество подобных детских технопарков по Москве составляет 15 единиц.