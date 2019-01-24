Столичное метро дойдет до аэропорта Внуково

24.01.2019 21:45



Официальные представители столичного стройкомплекса заявили о том, что линия московского метрополитена со временем будет проложена до аэропорта «Внуково», сообщает «Российская газета». Говоря более конкретно, до аэропорта протянется «жёлтая» ветвь столичной подземки, которая будет заканчиваться в парковочной зоне аэропорта и называться «Внуково». Концепцию подобного строительства одобрили в ходе проведения заседания строительной комиссии, которое проходило сегодня.