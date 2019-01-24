Skoda назовет новый кроссовер Kamiq

24.01.2019 20:58



Официальный представитель автомобильной компании «Skoda» заявил о создании новой компактной версии кроссовера, который получит название «Kamiq», сообщает «Коммерсантъ». Новая модель будет представлена на автосалоне в Женеве в марте текущего года. Само название происходит из языков коренных народов Гренландии и северной Канады, а дословно означает: «предмет, который так сильно подходит своему обладателю, что по ощущениям представляет из себя вторую кожу».