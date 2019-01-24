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Госдума одобрила проекты об ответственности за фейковые новости

24.01.2019 19:38
Госдума одобрила проекты об ответственности за фейковые новости

На сегодняшнем заседании Государственной думы России был рассмотрен «пакет законопроектов», которые направлены на пресечение недостоверных или полностью выдуманных новостей, мошеннических сайтов, а также высказываний и заявлений, которые содержат прямые оскорбления государства и общества в целом, сообщает «RT». Вышеназванные законопроекты были одобрены в рамках проведения первого чтения. Рассматриваемые новые законодательные проекты, кроме всего прочего, установят ответственность за вышеназванные действия: будут применяться либо административные меры, которые подразумевают солидные штрафы, либо, в серьёзных случаях, будут применены методы уголовного делопроизводства.

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