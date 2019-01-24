Вблизи МКС снова был замечен НЛО

24.01.2019 18:55



Первое фото: стоп-кадр с камер МКС, сделанный в 2017 году.

Накануне в камеры МКС в очередной раз попал неопознанный летающий объект. Светящийся НЛО парил возле станции, что навело некоторых уфологов на мысль, что МКС использовалась для взаимодействия пришельцев и людей, а NASA отказывается раскрывать данную информацию. Исследователи зафиксировали два ярких огня, парящих вблизи Международной космической станции во время прямой трансляции NASA.

Известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг прокомментировал отснятые кадры: «НЛО периодически «вспыхивал». Вероятно, пришельцы хотели, чтобы их видели космонавты МКС. НЛО, посещающие космическую станцию, на самом деле являются повседневным явлением».

Уоринг заметил, что если несколько часов смотреть прямую трансляцию с камер МКС то можно увидеть, что неизвестные объекты, пролетающие вблизи станции, не поддаются объяснению.

«NASA всегда отказывается говорить об этих объектах и ​​вместо этого принимает позицию, чтобы игнорировать любые вопросы о них. Реальный вопрос в том, сколько раз инопланетяне посещали космическую станцию?», - сообщил уфолог.

Теоретики заговора часто ищут признаки внеземной активности в официальном видео NASA. Но у ученых, которые работали в Национальном аэрокосмическом агентстве в прошлом, есть гораздо более простое объяснение всех странных сообщений об обнаруженных НЛО, пишет express.co.uk.

По словам бывшего инженера NASA Джеймса Оберга, большинство наблюдений НЛО представляют собой не что иное, как «космическую перхоть», пролетающую перед камерами.

Эта «перхоть» может быть чем угодно, к примеру, сколами краски, бесцельно дрейфующими в невесомости, ледяными хлопьями либо разрушенной изоляцией МКС.