Новые документы проливают свет на секретный исследовательский проект о НЛО в США

20.01.2019 02:28



Не так давно были опубликованы документы Агентства военной разведки США (DIA), раскрывающие более детальную информацию о секретной Программе идентификации угроз в авиакосмической сфере (AATIP). В рамках этой программы Соединенные Штаты исследовали то, что многие могут считать «периферийной наукой», такой как звездные врата, варп-двигатели и НЛО.

Программа AATIP официально действовала с 2007 по 2012 гг. благодаря ежегодному финансированию оборонного бюджета в размере 22 млн. долларов США.

Документы были получены и распространены Ником Поупом, который в течение многих лет возглавлял британский правительственный исследовательский проект по НЛО. Они касаются работы Программы AATIP, которая осуществлялась в течение 5 лет, между 2007 и 2012 гг. Исследовательский интерес был сосредоточен на различных «экзотических технологиях», которые включали маскировку невидимости, червоточины, звездные врата, дополнительные измерения пространства-времени, антигравитацию, темную энергию и лазерное оружие. Однако, помимо перечисления названий проектов и связанных с ними должностных лиц, документы не дают дополнительной информации о результатах данных расследований.

В то время как скептики и верующие будут продолжать обсуждать существование НЛО. Многие исследователи считают, что серьезные исследования по этим направлениям должны продолжаться.

Два года назад газета New York Times напечатала, что программа AATIP все еще расследует наблюдения неопознанных летающих объектов, несмотря на то, что она была официально закрыта в 2012 году. Но в заявлении для Times официальные лица Пентагона разъяснили, что программа AATIP действительно была закрыта.

Инициатором создания программы в 2007 году стал экс-сенатор США Гарри Рид. Впервые AATIP попала в заголовки СМИ в 2017 году, после того как появилась видеозапись, на которой видно преследование НЛО в 2004 году двумя истребителями ВМС США F / A 18. В записи летчики-истребители пытаются перехватить неопознанный объект, который описывается как «не имеющий явных крыльев или хвостов», движущийся очень низко над поверхностью океана на высокой скорости. До сих пор непонятно, с чем именно пришлось столкнуться пилотам во время полета.

На кадрах видно, что американские истребители безуспешно пытаются перехватить то, что похоже на вращающийся НЛО, который движется быстрее, чем любой самолет ВВС США. НЛО был окружен некой светящейся аурой. Объект перемещался с высокой скоростью и вращался по ходу движения. Когда летчики подлетели близко к неопознанному объекту овальной формы, который был примерно около 12 метров в длину, он ускорился и исчез, но через минуту появился снова, пишет sputniknews.com.