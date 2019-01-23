Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
23 ЯНВ, 19:47 МСК
USD (ЦБ)    66,3318
EUR (ЦБ)    75,3861

23 ЯНВ, 19:47 МСК
USD (ЦБ)    66,3318
EUR (ЦБ)    75,3861

Тесты ДНК развенчивают теорию о замене двойниками глав нацистской Германии

23.01.2019 18:42
Тесты ДНК развенчивают теорию о замене двойниками глав нацистской Германии

Немногие персонажи 20-го века окружены теориями заговора больше, чем доверенное лицо и заместитель Гитлера Рудольф Гесс. Все, от его сексуальности до смерти, было завалено спекуляциями, но немногие подозрения обсуждались больше, чем широко распространенная теория о замене Гесса самозванцем. Однако, благодаря новому исследованию, научные доказательства развенчали этот прочный заговор, пишет IFLScience.

Эта теория существует уже более 70 лет и поощряется рядом свидетелей, ученых и политических лидеров, включая Франклина Рузвельта. Даже жена Гесса не верила, что человек в тюрьме действительно ее муж.

Гесс был захвачен союзниками 10 мая 1941 года, после того как его самолет потерпел крушение над Шотландией на пути к заключению мирного соглашения с англичанами. Прошло несколько лет, пока он не был официально осужден в Нюрнберге, и, как высокопоставленного военнопленного, его часто перемещали между тюрьмами – возможно, это была идеальная возможность каким-то образом обменять его с двойником.

Наиболее убедительные доказательства замены поступают от хирурга, который работал в тюрьме Шпандау. Он утверждал, что существуют многочисленные несоответствия с записями заключенного Шпандау №7, которым предположительно был Рудольф Гесс. У заключенного не было шрама от пули, которую Гесс получил во время Первой мировой войны, также появился не характерный разрыв на его передних зубах. Другие подозрения были вызваны отказом Шпандау №7 видеться с семьей в течение 28 лет и его частыми жалобами на “амнезию”.

К сожалению, исследователи не могли опровергнуть эту теорию, потому что могила Гесса была разрушена, а его останки были кремированы. Однако, обнаружение образца крови Гесса и его живого родственника помогло окончательно разрушить этот заговор. Так, ученые получили образец крови, взятый у заключенного Шпандау №7 в 1982 году, и сравнили его с известным живым родственником Гесса. Результаты оказались убедительными: заключенным Шпандау №7 был Рудольф Гесс.

“Теория заговора, утверждающая, что заключенный ‘Шпандау №7’ был самозванцем, крайне маловероятна и поэтому опровергнута", - заключают авторы исследования.

Власти Китая сообщили о второй женщине, беременной генетически отредактированным ребенком
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Основные космические события 2018 года

Основные космические события 2018 года
Наука и технологии

Владимир Зеленский – реальный или технический кандидат в президенты Украины?

Владимир Зеленский – реальный или технический кандидат в президенты Украины?
Политика 1

Обратная сторона Луны. Прошлое и будущее лунных программ СССР, США и Китая

Обратная сторона Луны. Прошлое и будущее лунных программ СССР, США и Китая
Наука и технологии

Где зимой покататься? Обзор лучших горнолыжных курортов России

Где зимой покататься? Обзор лучших горнолыжных курортов России
Новые возможности 2

«Новые Гонконги». Станут ли чартерные города спасением от неэффективного государства?

«Новые Гонконги». Станут ли чартерные города спасением от неэффективного государства?
Экономика

Женское лидерство. Почему успешные технологии управления отказываются от маскулинности

Женское лидерство. Почему успешные технологии управления отказываются от маскулинности
Бизнес и психология

Узнай, страна

Министр инвестиционной политики Владимир Куимов дал интервью корреспонденту «Нойе Цюрхер Цайтунг»

Министр инвестиционной политики Владимир Куимов дал интервью корреспонденту «Нойе Цюрхер Цайтунг»

В 2018 ГОДУ НОВГОРОДСКИМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ВЫДАЛИ МИКРОЗАЙМЫ НА СУММУ 398 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

В 2018 ГОДУ НОВГОРОДСКИМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ВЫДАЛИ МИКРОЗАЙМЫ НА СУММУ 398 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Из Санкт-Петербурга в Канаду вновь начали поставлять трактора «Кировец К-743»

Из Санкт-Петербурга в Канаду вновь начали поставлять трактора «Кировец К-743»

В Крыму заработала новая линия по переработке жести на предприятии ВОС «Юг Интер-Пак»

В Крыму заработала новая линия по переработке жести на предприятии ВОС «Юг Интер-Пак»

Новости СМИ

Новости дня

18:13 СК проверит данные об уроке "авторитетов" в школе Приморья СК проверит данные об уроке "авторитетов" в школе Приморья
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
17:48 Нидерланды могут пытаться скрыть данные по делу о катастрофе MH17 Нидерланды могут пытаться скрыть данные по делу о катастрофе MH17
17:30 СК проверит сообщение о голодных обмороках в школах Кузбасса СК проверит сообщение о голодных обмороках в школах Кузбасса
16:56 В сети появилось видео драки Виторгана и Богомолова В сети появилось видео драки Виторгана и Богомолова
16:16 "Газпром межрегионгаз" назвал крупнейших должников по газу "Газпром межрегионгаз" назвал крупнейших должников по газу
15:49 В Японии оценили переговоры Путина и Абэ В Японии оценили переговоры Путина и Абэ
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
15:34 Медведев призвал руководство "Роскосмоса" меньше болтать Медведев призвал руководство "Роскосмоса" меньше болтать

Узнай, страна!

18:06 Министр инвестиционной политики Владимир Куимов дал интервью корреспонденту «Нойе Цюрхер Цайтунг» Министр инвестиционной политики Владимир Куимов дал интервью корреспонденту «Нойе Цюрхер Цайтунг»
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
17:57 Из Санкт-Петербурга в Канаду вновь начали поставлять трактора «Кировец К-743» Из Санкт-Петербурга в Канаду вновь начали поставлять трактора «Кировец К-743»
17:15 В Крыму заработала новая линия по переработке жести на предприятии ВОС «Юг Интер-Пак» В Крыму заработала новая линия по переработке жести на предприятии ВОС «Юг Интер-Пак»
16:03 В Ингушетии открыли первый в республике центр сердечно-сосудистой хирургии В Ингушетии открыли первый в республике центр сердечно-сосудистой хирургии
07:27 Время цифровой трансформации: в Омском регионе в феврале состоится IV Международный ИТ-форум Время цифровой трансформации: в Омском регионе в феврале состоится IV Международный ИТ-форум

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter