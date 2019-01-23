Тесты ДНК развенчивают теорию о замене двойниками глав нацистской Германии

23.01.2019 18:42



Немногие персонажи 20-го века окружены теориями заговора больше, чем доверенное лицо и заместитель Гитлера Рудольф Гесс. Все, от его сексуальности до смерти, было завалено спекуляциями, но немногие подозрения обсуждались больше, чем широко распространенная теория о замене Гесса самозванцем. Однако, благодаря новому исследованию, научные доказательства развенчали этот прочный заговор, пишет IFLScience.

Эта теория существует уже более 70 лет и поощряется рядом свидетелей, ученых и политических лидеров, включая Франклина Рузвельта. Даже жена Гесса не верила, что человек в тюрьме действительно ее муж.

Гесс был захвачен союзниками 10 мая 1941 года, после того как его самолет потерпел крушение над Шотландией на пути к заключению мирного соглашения с англичанами. Прошло несколько лет, пока он не был официально осужден в Нюрнберге, и, как высокопоставленного военнопленного, его часто перемещали между тюрьмами – возможно, это была идеальная возможность каким-то образом обменять его с двойником.

Наиболее убедительные доказательства замены поступают от хирурга, который работал в тюрьме Шпандау. Он утверждал, что существуют многочисленные несоответствия с записями заключенного Шпандау №7, которым предположительно был Рудольф Гесс. У заключенного не было шрама от пули, которую Гесс получил во время Первой мировой войны, также появился не характерный разрыв на его передних зубах. Другие подозрения были вызваны отказом Шпандау №7 видеться с семьей в течение 28 лет и его частыми жалобами на “амнезию”.

К сожалению, исследователи не могли опровергнуть эту теорию, потому что могила Гесса была разрушена, а его останки были кремированы. Однако, обнаружение образца крови Гесса и его живого родственника помогло окончательно разрушить этот заговор. Так, ученые получили образец крови, взятый у заключенного Шпандау №7 в 1982 году, и сравнили его с известным живым родственником Гесса. Результаты оказались убедительными: заключенным Шпандау №7 был Рудольф Гесс.