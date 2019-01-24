ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне

24.01.2019 18:10



На прошедшем заседании Совета управляющих Европейского центрального банка, было принято решение сохранить базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Также Совет управляющих ЕЦБ постановил оставить на уровне минус 0,4% ставку по депозитам, а ставку по маржинальным кредитам сохранить на уровне 0,25%. Ожидается, что данные уровни ставок не будут меняться до лета 2019 года для того, чтобы сохранить инфляцию на уровне около 2%, пишет ТАСС.