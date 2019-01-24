Чиновница пояснила свои слова о соцвыплатах матерям старше 30 лет

24.01.2019 17:45



Председатель Новгородской областной думы Елена Писарева объяснила свои слова о том, что женщинам, которые рожают первого ребенка после 30 лет деньги не нужны. Чиновница заявила, что данная фраза, которая вызвала такой широкий резонанс в обществе, вырвана представителями СМИ из контекста. По ее словам, имелось в виду, что женщины после 30 осознанно идут на рождение первого ребенка и многие из них заявляют, что им не нужны никакие деньги, лишь бы в семье появился малыш, пишет RT.

Также Писарева прокомментировала закон, принятый Новгородской думой, в соответствии с которым социальные выплаты за рождение первого ребенка будут получать только те женщины, которые родили малышей до 29 лет. По ее словам, депутаты хотели поддержать именно молодые семьи, вынужденные откладывать рождение первенца из-за низкого материального положения семьи.