Жительницам Новгорода старше 29 лет отказывают в выплатах за рождение первенца

24.01.2019 14:01



В Новгородской облдуме был рассмотрен законопроект, в котором речь идет о денежных выплатах за рождение первенца. В документе говорится о том, что поощрение в размере ста тысяч рублей должны получать только матери, возраст которых не превышает 29 лет. Проект предварительно одобрили большинство парламентариев.

Примечательно, что это уже не первый раз, когда в Новгородской области тема финансирования молодых семей становится весьма актуальной. Так, в январе в регионе прекратили действие материнского капитала «Семья» (200 тысяч рублей), который выдается после третьего ребенка.