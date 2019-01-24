Жительницам Новгорода старше 29 лет отказывают в выплатах за рождение первенца
В Новгородской облдуме был рассмотрен законопроект, в котором речь идет о денежных выплатах за рождение первенца. В документе говорится о том, что поощрение в размере ста тысяч рублей должны получать только матери, возраст которых не превышает 29 лет. Проект предварительно одобрили большинство парламентариев.
Примечательно, что это уже не первый раз, когда в Новгородской области тема финансирования молодых семей становится весьма актуальной. Так, в январе в регионе прекратили действие материнского капитала «Семья» (200 тысяч рублей), который выдается после третьего ребенка.
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только баба-дура могла придумать такой закон и провести его через областную думу ...даже если женщина рожает для себя ..то все равно ребенок гражданин России и потом ..каким бы любимым он не был -но кушать то ему и его маме нужно ..и одеваться тоже и судя по высказываниям некоторых депутатов( и не только областных )..это не депутаты а дурдом на выезде