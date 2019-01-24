Швеция обвинила Россию в нарушении своего воздушного пространства

24.01.2019 17:12



ВС Швеции заявили, что 19 января российские самолеты нарушили воздушное пространство страны. По словам представителя ВС Швеции, речь идет о самолете Ил-20 и двух истребителях Су-27, которые, пролетая над акваторией Балтийского моря, ненадолго зашли в воздушное пространство Швеции. Тем не менее в Минобороны РФ заявили, что российские самолеты никогда не пересекали воздушное пространство Швеции. По словам представителя ведомства, самолеты России постоянно летают над Балтикой, но все полеты происходят со строгим соблюдением международных норм, пишет ТАСС.