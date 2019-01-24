Российский Су-27 перехватил самолет-разведчик над Балтикой

24.01.2019 07:28



Как сообщается на официальном сайте Министерства обороны РФ, над нейтральными водами Балтийского моря военными обнаружен шведский самолет-разведчик "Гольфстрим". Воздушное средство, у которого был выключен транспондер, направлялось в сторону государственной границы России. На перехват разведывательного самолета был поднят российский истребитель Су-27. Он перехватил свою цель и заставил самолет-разведчик Шведских ВВС удалиться от границы РФ, пишет ТАСС.