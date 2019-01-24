В Сети появились новые фото тяжелого беспилотника "Охотник"

24.01.2019 15:56



Новые фотографии разрабатываемого ОКБ "Сухой" тяжелого ударного беспилотного аппарата "Охотник", появились в Сети. Известно, что новый беспилотник имеет турбореактивный двигатель, трехстоечное шасси и опто-локационную станцию. Аппарат выполнен по схеме "летающее крыло". Также в его производстве активно использовались стелс-технологии. "Охотник" уже прошел серию аэродромных тестов, а его первый полет запланирован на 2019 год, пишет Российская газета.