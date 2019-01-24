Совместный брифинг Минобороны и МИД по ракете 9М729 не переубедил США

24.01.2019 15:37



Пресс-атташе американского посольства в Москве Андреа Калан заявила, что брифинг по ракете 9М729, который представители Министерства обороны и Министерства иностранных дел России устроили для иностранных журналистов и военных атташе, никаким образом не повлиял на решение США выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По ее словам, США также, как и прежде считают, что Россия нарушает условия договора. И только полное уничтожение вышеназванной ракеты может убедить Штаты, что российская сторона стремится вернуться к соблюдению соглашения, пишет газета Известия. Тем не менее, американские представители не присутствовали на брифинге.