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«Роскосмос» станет участником авиасалона Ле Бурже-2019

24.01.2019 10:57
«Роскосмос» станет участником авиасалона Ле Бурже-2019

«Роскосмос» собирается принять участие в авиасалоне Ле Бурже-2019, передает Интерфакс со ссылкой на официальный сайт госзакупок. Сообщается, что госкорпорация объявила тендер на оказание услуг «по организации шале» на время Le Bourget 2019. Выставка состоится с 17-23 июня.

О планах принять участие в международном мероприятии ранее сообщал и глава холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский. Он подчеркнул, что ближайшей целью является демонстрация техники Европе.

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