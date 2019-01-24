«Роскосмос» станет участником авиасалона Ле Бурже-2019

24.01.2019 10:57



«Роскосмос» собирается принять участие в авиасалоне Ле Бурже-2019, передает Интерфакс со ссылкой на официальный сайт госзакупок. Сообщается, что госкорпорация объявила тендер на оказание услуг «по организации шале» на время Le Bourget 2019. Выставка состоится с 17-23 июня.

О планах принять участие в международном мероприятии ранее сообщал и глава холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский. Он подчеркнул, что ближайшей целью является демонстрация техники Европе.