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Российский МИД предостерегает о последствиях «двоевластия» в Венесуэле

24.01.2019 13:35
Российский МИД предостерегает о последствиях «двоевластия» в Венесуэле

В российском МИДе прокомментировали ситуацию, которая в эти дни сложилась в Венесуэле, где страна практически разделилась на два лагеря: сторонников действующего президента Николаса Мадуро и лидера оппозиционеров Хуана Гуайдо, который сам провозгласил себя временно действующим главой страны.

В сообщении, распространенном на официальном сайте министерства, говорится о том, что Россия с осуждением относится к тем, кто «толкает Венесуэлу «в пропасть междоусобицы». Подобные действия, как отмечают в МИДе, могут привести к опасности, а «хорошо продуманное» созданное в Венесуэле «двоевластие» — это прямой путь к хаосу и разрушению основ государственности.

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