Эрдоган назвал Мадуро братом
Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообщался по телефону с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, о чем рассказал представитель Турции Ибрагим Калын. По его словам, во время разговора Эрдоган заявил о своей поддержке, а также назвал Мадуро братом.
«Мадуро, брат! Не сдавайся, Турция с тобой», - сказал Эрдоган по телефону», - отчитался в своем твиттере Калын.
Напомним также, что в прошлую среду по Венесуэле прокатились антиправительственные митинги, в результате которых оппозиционер Хуан Гуаидо назвал себя временным президентом Венесуэлы.
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Что вытворяют США!? Мадуро выиграл эти выборы, хотим мы этого или нет!!! Народ решает, кому быть президентом!!!