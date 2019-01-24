Эрдоган назвал Мадуро братом

24.01.2019 09:42



Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообщался по телефону с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, о чем рассказал представитель Турции Ибрагим Калын. По его словам, во время разговора Эрдоган заявил о своей поддержке, а также назвал Мадуро братом.

«Мадуро, брат! Не сдавайся, Турция с тобой», - сказал Эрдоган по телефону», - отчитался в своем твиттере Калын.

Напомним также, что в прошлую среду по Венесуэле прокатились антиправительственные митинги, в результате которых оппозиционер Хуан Гуаидо назвал себя временным президентом Венесуэлы.