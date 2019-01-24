В России по учебной тревоге подняты войска

24.01.2019 12:31



В четверг начались учения войск ЦВО в пятнадцати регионах России, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Центрального военного округа. В частности, в мероприятиях будут задействованы такие регионы как: Сибирь, Урал, Поволжье, а также российские военные базы в Киргизии и Таджикистане. Войска в обозначенных регионах были подняты по учебной тревоге.

В сообщении округа говорится: в рамках плановых учений, которые будут продолжаться до конца этой недели, военные отработают навыки разворачивания полевых подвижных пунктов и отработают навыки по отработке вопросов устойчивого управления войсками.