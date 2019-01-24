В Южно-Сахалинске эвакуировали школы из-за сообщения о минировании

24.01.2019 07:01



На официальном сайте администрации Южно-Сахалинска появилось сообщение об эвакуации, произошедшей в некоторых школах. По словам администрации, эвакуация была проведена после получения анонимных звонков о минировании 19 учебных заведений. Учебный процесс в школах остановлен, дети отправлены по домам. Администрация призывает местных жителей не распространять ложные сообщения о ситуации и пользоваться только проверенными источниками для получения информации, пишет РБК.