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В Киеве начали греться кирпичами

24.01.2019 06:48
В Киеве начали греться кирпичами

Директор украинского аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко рассказал, что после того, как на Украине подняли тарифы на газ, многие жители просто не смогли оплатить счета и соответственно им отключили отопление. По его словам, малоимущие граждане страны вынуждены греться кирпичами. Сергиенко рассказал, что собственными глазами видел, как люди нагревают кирпичи на газовых плитах, тем самым хоть немного отапливая помещения. Он подчеркивает, что еще немного и в стране произойдет коллапс, так как люди, также как и украинские предприятия, совсем перестанут оплачивать газ, пишет газета Известия.

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