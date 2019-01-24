США отказали Венесуэле в разрыве дипотношений

24.01.2019 06:30



Пресс-служба Госдепа США распространила заявление Госсекретаря США Майка Помпео о том, что он не считает президента Венесуэлы Николаса Мадуро настоящим президентом страны, имеющим юридические полномочия, после того, как спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом. Помпео заявил, что США поддерживают Гуаидо и будут работать только с ним, как с представителем действующей власти в стране.

Ранее, США потребовали от Николаса Мадуро не применять силу против оппозиционера Хуана Гуаидо, на что Мадуро заявил, что Венесуэла разрывает дипотношения с США. Тем не менее США не признали право Мадуро пойти на такой шаг и заявили, что американские дипломаты останутся в стране и будут оказывать поддержку Гуаидо.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сложившуюся ситуацию. По ее словам, Россия считает избранного народом Венесуэлы Николаса Мадуро единственным законным президентом страны. А действия США и ЕС, который поддержал Штаты, наглядно демонстрируют, каким образом в Штатах соблюдают международное право и уважение суверенитета других государств, пишет РИА Новости.