Трамп признал временным президентом Венесуэлы главу парламента

23.01.2019 22:43



Хуан Гуайдо, возглавляющий Национальную ассамблею Венесуэлы, был признан президентом США Дональдом Трампом в качестве временного президента Венесуэлы, сообщают «Вести». По мнению главы американского государства, Национальная ассамблея Венесуэлы является единственным государственным органом, чьи представители были избраны волей местного населения, которое, к слову, считает действующего президента страны Ноколаса Мандуро человеком, занимающим свой пост незаконно и являющегося абсолютно непризнанным со стороны граждан. Поэтому Дональд Трамп считает, что именно Гуайдо должен стать действующим президентом.